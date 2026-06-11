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Танкер загорелся у берегов Омана

13:06 614

На танкере у берегов Омана произошел пожар в машинном отделении, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Иранские власти заявили, что в танкер попал американский снаряд.

По данным UKMTO, инцидент произошел в 21 миле (39 км) к северо-востоку от Сухара. О пострадавших или возможном экологическом ущербе информации нет.

Губернатор иранского округа Сирик Реза Шахидиан заявил, что сегодня утром «американский вражеский снаряд попал в грузовую баржу» в Оманском море. По его словам, судно перевозило товары первой необходимости из оманского города Хасаб в Сирик. На борту находились пятеро членов экипажа. Их спасли мимо проходившие суда и доставили в Оман, передает агентство Mehr.

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