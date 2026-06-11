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Пашинян: Ну что, Путин не поздравил...

13:21 2326

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения примет во внимание решение стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ее исключении.

«По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание - делать нам больше нечего», - сказал премьер.

Пашинян также прокомментировал отсутствие поздравлений со стороны России после победы на парламентских выборах: «Ну что, (президент России Владимир Путин) не поздравил. Будем надеяться, что поздравит».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно дождаться окончательных официальных результатов выборов. По его словам, «там было много непонятных моментов».

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