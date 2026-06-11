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Азербайджан и Иран поделили воду Араза

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Азербайджан и Иран утвердили режимы распределения водных ресурсов реки Араз между двумя странами, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере мониторинга качества воды и эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов (ADSEA), соответствующая договоренность была достигнута на 55-м заседании постоянной Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз, которое прошло 8-11 июня в Иране.

Комиссию с азербайджанской стороны возглавил председатель правления Региональной водно-мелиоративной службы Закир Гулиев, с иранской – руководитель Главного управления по пограничным рекам Министерства энергетики Ирана Фариба Авериде.

В ходе заседания были согласованы и утверждены рабочие режимы распределения водных ресурсов реки Араз. Также обсуждались мониторинг отбираемой воды, контроль ее качества, установка современных устройств для измерения воды и другие вопросы сотрудничества.

По итогам переговоров был подписан итоговый протокол, охватывающий перечень совместных работ, которые будут реализованы сторонами.

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