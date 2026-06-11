Израиль зачищает город в Ливане

Спецподразделения израильской армии заняли город Эль-Гандурия на юге Ливана, он служил оплотом проиранской ливанской группировки «Хезболла», сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, израильские военные проводят там зачистку жилых кварталов и окраин от боевиков «Хезболлы».

Захват Эль-Гандурии и близлежащих холмов, расположенных в центральной части Южного Ливана, позволит израильским силам держать под контролем долину Вади-эль-Худжейр, которая связывает регионы Набатия и Тир.

Как указывает портал, эта выгодная стратегическая позиция позволит израильским войскам расширить масштабы наземных операций. Их ближайшей целью станут соседние населенные пункты Бурдж-Калавия, Дейр-Кифа, Серифа и Фрун, где действуют отряды «Хезболлы».