Мир на пороге голода

Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения, заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау.

Скау в интервью CNN назвал ситуацию катастрофической и объяснил ее резким сокращением финансирования программы: «Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать их голодающим».

По его словам, блокировка Ормузского пролива повлекла за собой рост цен на топливо, что удорожило гуманитарные операции по всему миру, спровоцировало глобальный рост цен на еду и сорвало поставки удобрений из Персидского залива, необходимых для сельского хозяйства таких стран, как Судан. Ситуация также усугубляется тем, что объемы взносов от государств-доноров сократились на 40%. США, крупнейший спонсор ВПП, при администрации Дональда Трампа снизили финансирование — к июню 2026 года взнос составил около $731 млн против более $4 млрд в 2024 году.

Всемирная продовольственная программа — крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. ВПП основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН.