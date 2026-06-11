Пашинян о войне и мире

Пашинян заверил, что Армения не будет ни с кем воевать, а будет всеми силами защищать мир.

Войны не будет, будет мир. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге 11 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уверен на 100%, что из Армении в Азербайджан будут проведены железная дорога, автодорога и линия электропередачи.

«Я четко знаю три вещи, которые будут: железная дорога, автодорога, линии электропередачи. В этих трех вещах я уверен на 100%, что они будут.

В остальных пунктах почему не уверен? Потому что там есть темы централизации ресурсов и проведения трубопроводов, которыми должны больше заниматься наши партнеры, чем мы.

Реализация этих трех вещей - это уже и есть мир. Представьте, мы в Азербайджан едем-приезжаем, Азербайджан через территорию Армении едет-приезжает, поезда проходят, идут и так далее, и так далее - это и есть мир», — отметил премьер Армении, обсуждая функционирование TRIPP.