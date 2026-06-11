Россия ударила по железнодорожному депо: есть погибшая и раненые

По его словам, утром 11 июня российские войска атаковали депо с использованием беспилотника типа «Шахед».

Россия атаковала железнодорожное депо в городе Конотопе Сумской области Украины, в результате чего один работник железной дороги погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Александр Перцовский.

«Предварительно, это были реактивные «Шахеды». Из-за близости к границе после предупреждения не все успели перейти в укрытие. Сейчас мы детально анализируем хронологию событий», - отметил Перцовский.

Он сообщил, что все пострадавшие железнодорожники госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

«Одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы. Рядом с ними в больнице находятся наши сотрудники, оказывается вся необходимая помощь», - добавил он.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что Россия атакует Конотопскую общину с ночи.

«Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БПЛА возник пожар. Предварительно, один человек погиб, четверо госпитализированы. Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела», – рассказал он.

Также мэр Конотопа Артем Семенихин добавил, что в результате утреннего удара город остался без электроэнергии и водоснабжения, частично без газа.

Он добавил, что вода подается по графику, и попросил сделать запасы.

Кроме того, мэр уточнил, что погибшая в Конотопе – 1984 года рождения. Она работала уборщицей.