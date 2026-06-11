В Каспии открылся новый маршрут. Станет ли он конкурентом Срединного коридора?

Порт Махачкала — единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии, служащий звеном в транспортной системе между южной Россией и странами Центральной Азии, Кавказа и Ирана. Как пишет The Times of Central Asia, маршрут Курык – Махачкала открывает дополнительные логистические возможности для грузоперевозок по всему Каспийскому региону.

Порт Курык расположен на восточном побережье Каспия, к югу от порта Актау. Его паромный комплекс специализируется на перевалке зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других грузов.

Как сообщила казахстанская национальная железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы», казахстанский порт Курык и российский порт Махачкала подписали соглашение об организации паромной переправы для автомобилей через Каспийское море. Цель сотрудничества — привлечь грузопотоки, которые в настоящее время перемещаются из Китая через Центральную Азию и порт Туркменбаши в Туркменистане, на маршрут Курык - Махачкала.

«Этот маршрут также добавляет еще одно сообщение с Каспийским морем в региональные транспортные сети. В отличие от Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Срединного коридора, который связывает Китай и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ, минуя Россию, маршрут Курык – Махачкала добавляет российский компонент в транзитную логистику Каспийского моря», — пишет издание.

Порт Курык в Казахстане является одним из важных компонентов Срединного коридора. В связи со снижением уровня Каспийского моря в порту проводятся дноуглубительные работы. В Курыке также ведется строительство многофункционального терминала «Саржа», проект которого реализуется в сотрудничестве с компанией Abu Dhabi Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что годовая пропускная способность терминала составит пять миллионов тонн.

Следует отметить, что с февраля 2022 года, после начала широкомасштабной военной интервенции России против Украины, значение Срединного коридора резко возросло. Общий объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился более чем в 2,5 раза. В настоящее время по этому маршруту ежегодно перевозится около 5 миллионов тонн грузов контейнерными поездами и паромами. Перевозку из порта Курык в международный морской порт Алат в Баку осуществляла азербайджанская государственная компания ASCO. В прошлом году Казахстан также запустил регулярное паромное сообщение по этому маршруту.

Это первая паромная линия под казахстанским флагом на этом маршруте. Инвестором проекта выступила крупнейшая грузинская холдинговая группа Georgian Industrial Group. Она, в частности, профинансировала строительство специальных паромов, каждый из которых вмещает 54 грузовые фуры. Управлять флотом будет ТОО «MCM (Middle Corridor Maritime)».

На начальном этапе планируется совершать 8 – 9 круговых рейсов Курык – Алят – Курык в месяц. В дальнейшем флот будет расти – до 2027 года предполагается строительство четырех паромов.

«Два парома уже вышли в воды Каспийского моря и начнут работу в первой половине 2026 года. После этого ежегодно будут добавляться по два судна, и к 2028 году все шесть паромов будут полностью введены в эксплуатацию», — заявлял в конце прошлого года аким (мэр) Мангистауской области Нурдаулет Килибай.

Открытие регулярного паромного сообщения между портом Курык и российским портом Махачкала потенциально может создать конкуренцию автомобильным грузоперевозкам по маршруту Курык – Алят – Курык. Пока не известно, сколько будет стоить перевозка одного грузового автомобиля по маршруту Махачкала – Курык.