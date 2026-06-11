Швеция не будет судить 13-летних

Правительство Швеции отозвало противоречивое предложение по снижению возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за отсутствия поддержки в парламенте. Об этом сообщает SVT.

Министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что предложение не получило достаточной поддержки в парламенте и что правительство вместо этого внесет новое законодательство, которое установит нижний предел уголовной ответственности в 14 лет.