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Швеция не будет судить 13-летних

14:28 402

Правительство Швеции отозвало противоречивое предложение по снижению возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за отсутствия поддержки в парламенте. Об этом сообщает SVT.

Министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что предложение не получило достаточной поддержки в парламенте и что правительство вместо этого внесет новое законодательство, которое установит нижний предел уголовной ответственности в 14 лет.

«Мы предлагаем снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет вместо 13. Здесь мы видим, что имеем хорошие возможности даже получить подавляющее большинство, и я считаю, что это ответственный способ решения этого вопроса», – заявил министр.

В понедельник шведский Риксдаг должен был проголосовать за предложение правительства снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Изменения должны были вступить в силу в августе.

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