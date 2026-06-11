Учения в МЧС

По инициативе Бакинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в ООО «Бакинский рабочий машиностроительный завод» Сабунчинского района был проведен комплексный учебно‑тренировочный сбор по теме: «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций».
В учениях приняли участие начальник Бакинского регионального центра МЧС полковник Эльнур Магеррамов, первый заместитель главы Исполнительной власти Сабунчинского района Аббас Зейналов, представители соответствующих структур МЧС, руководители правоохранительных органов района, члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям, штаб гражданской обороны исполнительной власти, руководители управлений, предприятий и организаций, ответственные лица в сфере гражданской обороны, службы гражданской обороны, а также сотрудники территориальных и объектовых формирований гражданской обороны.
Сначала в штабе, подготовленном для учений, прошло совещание. Выступая на совещании, полковник Эльнур Магеррамов рассказал о состоянии выполнения мероприятий гражданской обороны, подчеркнул важность взаимодействия органов управления в этой сфере и отметил значимость координации действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Аббас Зейналов, выступая на совещании, отметил важность учений и подчеркнул, что совместная деятельность и сотрудничество структур в сфере гражданской обороны играют важную роль в обеспечении безопасности населения.
После этого стартовали комплексные учения по гражданской обороне. Целью проведения учений было обеспечение эффективного выполнения мероприятий гражданской обороны по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, своевременное и правильное принятие решений по управлению силами гражданской обороны, а также повышение практических навыков личного состава в организации и проведении спасательных работ.
Кроме того, особое внимание уделили повышению управленческих навыков командно‑начальствующего состава, профессионального уровня личного состава формирований гражданской обороны, организации взаимодействия между силами МЧС и невоенизированными формированиями гражданской обороны, работе оперативного штаба, а также строгому соблюдению правил безопасности при проведении спасательных и других неотложных мероприятий.
Учения проходили в два этапа. Первый этап включал оповещение аппарата и структурных подразделений ООО «Бакинский рабочий машиностроительный завод», а также соответствующих служб о возникновении чрезвычайной ситуации, приведение их в готовность и организацию действий по ликвидации последствий. На этом этапе были выполнены мероприятия по своевременному оповещению работников, эвакуации их из административного здания в безопасную зону, усилению охраны завода, выдвижению объектовых сил гражданской обороны в условный район происшествия.
Одновременно осуществлялся сбор, анализ и оценка информации о сложившейся ситуации, постановка задач подчиненным силам, организация управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения, а также привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения устойчивой работы объекта.
На втором этапе продолжились аварийно‑спасательные и другие неотложные работы. В рамках этого этапа успешно были выполнены мероприятия по разведке условной зоны бедствия, тушению пожаров, проведению поисково‑спасательных работ, оказанию пострадавшим первой медицинской помощи и размещению людей в палаточном городке.
В завершение силы и средства были возвращены в пункты постоянной дислокации. В комплексных учениях по гражданской обороне приняли участие в общей сложности 216 человек личного состава и 29 единиц техники. В ходе мероприятия взаимодействие сил МЧС, районных формирований и служб гражданской обороны было организовано на высоком уровне, что позволило успешно достичь поставленных целей.