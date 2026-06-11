Учения в МЧС

По инициативе Бакинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в ООО «Бакинский рабочий машиностроительный завод» Сабунчинского района был проведен комплексный учебно‑тренировочный сбор по теме: «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций».

В учениях приняли участие начальник Бакинского регионального центра МЧС полковник Эльнур Магеррамов, первый заместитель главы Исполнительной власти Сабунчинского района Аббас Зейналов, представители соответствующих структур МЧС, руководители правоохранительных органов района, члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям, штаб гражданской обороны исполнительной власти, руководители управлений, предприятий и организаций, ответственные лица в сфере гражданской обороны, службы гражданской обороны, а также сотрудники территориальных и объектовых формирований гражданской обороны.

Сначала в штабе, подготовленном для учений, прошло совещание. Выступая на совещании, полковник Эльнур Магеррамов рассказал о состоянии выполнения мероприятий гражданской обороны, подчеркнул важность взаимодействия органов управления в этой сфере и отметил значимость координации действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Аббас Зейналов, выступая на совещании, отметил важность учений и подчеркнул, что совместная деятельность и сотрудничество структур в сфере гражданской обороны играют важную роль в обеспечении безопасности населения.

После этого стартовали комплексные учения по гражданской обороне. Целью проведения учений было обеспечение эффективного выполнения мероприятий гражданской обороны по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, своевременное и правильное принятие решений по управлению силами гражданской обороны, а также повышение практических навыков личного состава в организации и проведении спасательных работ.