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Америка догнала и обогнала Россию

14:43 526

Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим в мире экспортером нефти, впервые в истории обогнав Саудовскую Аравию и Россию. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на данные компании Vortexa и собственные расчеты по российскому экспорту.

В мае США экспортировали 10,5 млн баррелей/день, Россия – 7 млн баррелей, Саудовская Аравия – 5,9 млн баррелей.

«США десятилетиями зависели от ближневосточной нефти и в 1973 году стали одной из главных жертв нефтяного эмбарго ОПЕК, но ситуация кардинально изменилась после 2010 года, когда стремительно выросла добыча нефти и газа из сланцевых месторождений», – говорится в публикации.

После отстранения от власти президента Венесуэлы Мадуро США дополнительно получили доступ к нефти этой страны. 

В 2015 году Соединенные Штаты отменили 40-летний запрет на экспорт нефти, введенный после арабского нефтяного эмбарго.

США вышли на первое место среди мировых экспортеров нефти.

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