Рейтинг ФИФА: Кипр и Суринам опередили Азербайджан

Перед стартом чемпионата мира по футболу ФИФА объявила рейтинг футбольных сборных.
Национальная команда Азербайджана после поражения от Мальты (0:2) и победы над Сан-Марино (2:1) опустилась на две позиции - со 124-го места на 126-е. Нас опередили Кипр и Суринам.
На счету Азербайджана 1132 балла.
Наши соперники в Лиге наций - Литва и Лихтенштейн - занимают соответственно 149-е и 206-е места.
Перед стартом чемпионата мира лидером рейтинга стала Аргентина. В первую тройку также входят Испания и Франция.