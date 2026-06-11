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Рейтинг ФИФА: Кипр и Суринам опередили Азербайджан

Отдел спорта
15:00 99

Перед стартом чемпионата мира по футболу ФИФА объявила рейтинг футбольных сборных.

Национальная команда Азербайджана после поражения от Мальты (0:2) и победы над Сан-Марино (2:1) опустилась на две позиции - со 124-го места на 126-е. Нас опередили Кипр и Суринам.

На счету Азербайджана 1132 балла.

Наши соперники в Лиге наций - Литва и Лихтенштейн - занимают соответственно 149-е и 206-е места.

Перед стартом чемпионата мира лидером рейтинга стала Аргентина. В первую тройку также входят Испания и Франция.

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