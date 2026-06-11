Главком Украины об успехах операторов дронов

В сфере FPV-дронов Силы обороны Украины превосходят россиян в соотношении 1,5 к 1, и в течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в пользу украинцев, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«В мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили почти 180 тысяч верифицированных целей противника – на 12,7% больше, чем в апреле. Было обезврежено около 4 тысяч российских беспилотников типа «Шахед», что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Также поражено около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов», – написал Сырский в телеграм-канале.

Кроме того, добавил главком, с начала 2026 года украинские операторы дронов обезвредили на 12,5 тыс. россиян больше, чем РФ привлекла в свои вооруженные силы за этот же период.

«И сегодня мы уже имеем основания утверждать, что в этом соревновании технологий, инноваций и производственных возможностей Украина как минимум не уступает противнику, а на отдельных направлениях опережает его», - подчеркнул Сырский.