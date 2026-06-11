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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Для бывшего председателя федерации требуют 10 лет и 6 месяцев

16:18 1770

В Бакинском военном суде завершилось следствие по уголовному делу 43-летнего Джейхуна Ашрафова, 34-летнего Джавида Гусейнли, 61-летнего Рустама Гафарова, 40-летнего Сеймура Магеррамова и 38-летнего Заура Гурбанова, обвиняемых в мошенническом завладении денежными средствами предпринимателя Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, выступивший на процессе прокурор запросил для Джавида Гусейнли 13 лет, для Сеймура Магеррамова, Рустама Гафарова, Заура Гурбанова — 12 лет, для Джейхуна Ашрафова — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Он также потребовал арестовать Дж.Гусейнли, С.Магеррамова и Дж.Ашрафова прямо в зале суда.

На следующем судебном заседании адвокаты выступят с речью.

По версии следствия, обвиняемые убедили предпринимателя Гувата Бейбутова в том, что получат разрешение от Государственного комитета по градостроительству и архитектуре на снос частных жилых домов в 968-м квартале, расположенном в Насиминском районе столицы, и строительство на их месте многоэтажного здания. Однако обвиняемые не выполнили данное обещание. Согласно плану, этот вопрос якобы должен был быть решен через высокопоставленного знакомого Сеймура Магеррамова. Взамен у потерпевшего в разное время в общей сложности было взято 4 миллиона 19 тысяч манатов.

Обвиняемый Джейхун Ашрафов до 2022 года являлся президентом Федерации синдо-рю и пенчак силат. Другой обвиняемый, Сеймур Магеррамов, ранее работал водителем в автопарке Службы безопасности президента Азербайджана.

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