Министр обороны Британии подал в отставку

Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
Военный чиновник опубликовал письмо к премьер-министру в соцсети Х.
Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
Военный чиновник опубликовал письмо к премьер-министру в соцсети Х.
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