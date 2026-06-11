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Грозные заявления Трампа
Новость дня
Грозные заявления Трампа

Министр обороны Британии подал в отставку

ФОТО
15:22 1022

Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, об этом сообщает Reuters.

Военный чиновник опубликовал письмо к премьер-министру в соцсети Х.

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