Славянск оказался не по зубам России

Российское военное командование, вероятно, перенесло приоритет на захват Константиновки после того, как испытало трудности в продвижении на Славянск, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска начали свое наступление весной-летом 2026 года серией механизированных атак в районе Лимана (к северо-востоку от Славянска), что свидетельствует о том, что российское военное командование, вероятно, намеревалось предоставить приоритет наступлению на Славянск с северо-востока, однако российским войскам не удалось впоследствии достичь каких-либо значительных успехов в этом районе. Вероятно, российское военное командование перенесло приоритет на захват Константиновки после того, как испытало трудности в продвижении на Славянск», – говорится в отчете за 10 июня, обнародованном в четверг.

Отмечается, что зона ответственности Западной группировки войск России простирается от купянского направления до лиманского направления и, вероятно, не имеет боевой способности для проведения согласованного наступления на Славянск, одновременно балансируя наступательные операции на купянском и боровском направлениях. Украинские силы также недавно провели контратаки на боровском направлении, что, вероятно, заставило российские силы выбирать между обороной позиций и наступлением на север и северо-запад от Лимана.

В целом, указывают аналитики, Россия может достичь тактических успехов в районе до конца лета, но оперативные продвижения маловероятны.

«Российские войска, вероятно, достигнут тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, но вряд ли смогут одержать оперативные победы над «поясом крепостей» в целом. Российские войска, вероятно, продолжат проникать на территорию Константиновки и закреплять позиции в отдельных районах города, но при этом, скорее всего, понесут значительные потери. 3-я армия России, действующая к северо-востоку от Константиновки, судя по всему, пытается вытеснить украинские войска из Часового Яра, что ограничивает их способность окружить Константиновку с севера», – резюмировали в ISW.