Армения увидела в Азербайджане альтернативу России

Армения надеется покупать газ у Азербайджана. Об этом на брифинге заявил председатель Комиссии по регулированию государственных услуг Армении Месроп Месропян.

«В регионе есть альтернативы (российскому газу) — Азербайджан, Туркменистан или Иран. Все возможные страны, которые продают газ, и чья инфраструктура позволяет нам покупать газ у этих стран, мы, естественно, будем покупать», — сказал Месропян.

По его словам, даже если цена на российский газ для Армении вырастет, действующие тарифы на газ сохранятся до начала 2027 года.

Он отметил, что около 30-35% электроэнергии в стране вырабатывается на тепловых электростанциях, поэтому любое существенное подорожание газа негативно скажется на тарифах на электроэнергию.