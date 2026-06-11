Впервые: начинается Республиканская спортивная олимпиада школьников

Впервые в Азербайджане при совместной организации Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта, а также при поддержке операционной компании «Бакинское городское кольцо» и соответствующих спортивных федераций пройдет Республиканская спортивная олимпиада школьников.

В Миннауки заявили, что цель олимпиады — развитие спорта среди школьников, пропаганда здорового образа жизни, повышение физической подготовки и выявление талантливых молодых людей.

Участники будут соревноваться в тяжелой атлетике, легкой атлетике, бадминтоне, баскетболе, боксе, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике, настольном теннисе, тхэквондо и велоспорте. В общей сложности олимпиаду будут представлять более 2000 школьников из 59 регионов и городов нашей страны. Школьники, которые примут участие в олимпиаде, являются выпускниками детских и юношеских спортивных школ, действующих при Министерстве науки и образования, Министерстве молодежи и спорта, а также в Нахчыванской Автономной Республике.

Церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников состоится 20 июня в Baku Crystal Hall. Соревнования пройдут с 21 по 26 июня.