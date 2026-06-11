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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Чемпионат мира по футболу начинается: Мексика против ЮАР в матче открытия

Отдел спорта
15:59 1255

Сегодня на стадионе «Ацтека» в Мехико матчем Мексика - ЮАР начнется 23-й по счету чемпионат мира по футболу. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по бакинскому времени.

Обе команды выступают в группе «А» вместе с Чехией и Кореей. Эти сборные сойдутся завтра в 6 утра в Гвадалахаре.

Мексика и ЮАР уже играли в матче открытия на ЧМ-2010 в Южной Африке. Та встреча завершилась вничью 1:1.

Всего 48 сборных поделены на 12 групп. Из каждой группы в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды. Также в плей-офф попадут восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

Чемпионат мира впервые будет состоять из 104 матчей, которые состоятся в 16 городах США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля.

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