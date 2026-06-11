Эрдоган поздравляет Пашиняна с победой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю победы его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

«От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю Вас с успехом Вашей партии «Гражданский договор» под Вашим руководством на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня 2026 года в Республике Армения, и желаю успехов в формировании правительства в третий раз», - цитируют армянские СМИ послание Эрдогана.

«Полностью уверен, что Ваше стратегическое видение установления долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечения необходимого сотрудничества в этом направлении будет успешно реализовано», - добавил президент Турции.

Эрдоган пожелал Пашиняну «здоровья и благополучия, народу Армении — процветания и счастья».

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Согласно предварительным итогам выборов, в парламент проходят правящая партия «Гражданский договор» (с 49,825% голосами), оппозиционные блоки «Сильная Армения» (23,281%) и «Армения» (9,934%). Окончательные итоги выборов будут обнародованы 14 июня.