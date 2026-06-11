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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Американцы вывели из строя уже третий танкер

16:16 1065

Американские военные атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил (CENTCOM).

Атакованный танкер, по информации военного командования США, стал третьим коммерческим судном, выведенным из строя американскими силами на этой неделе.

В CENTCOM уточнили, что танкер M/T Jalveer пытался транспортировать нефть из Ирана через Оманский залив.

После того как экипаж танкера неоднократно отказывался выполнять указания американских сил, в воздух были подняты самолеты ВВС США, которые выпустили в сторону машинного отделения судна две ракеты Hellfire.

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