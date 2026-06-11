Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься

Отношение к Тбилиси в Москве претерпело существенные изменения. Если ранее Грузию в России представляли однозначно «врагом», «победа» в кратковременной войне над которым в августе 2008 года позволяла ура-патриотам говорить о «возрождении величия» России, то сейчас ситуация в корне изменилась.

Причина понятна – неудачи в украинской войне, которая по факту стала продолжением «проверенной» в том же 2008 году на Грузии «неоимперской» политики перекройки границ и захвата чужих территорий. Ситуацию усугубляет также явный дрейф в сторону Запада бывшего «оплота» Москвы на Южном Кавказе – Армении, ставший необратимым после выборов 7 июня. В условиях практически полной утраты влияния на постсоветском пространстве, прежде всего в стратегически важном на сегодняшний день регионе Южного Кавказа, в Москве начинают «хвататься за соломинку» – за Грузию. Даже прагматизм властей Грузии и их нежелание вступать в военную конфронтацию с РФ на стороне Запада начинают восприниматься в Москве как «подарок судьбы». Одновременно, возможно, приходит и понимание «тупиковости» прежней ставки на сепаратистские проекты. На брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой 10 июня о сепаратистских регионах Грузии вообще речи не шло. Зато представитель МИД РФ просто рассыпалась в похвалах грузинскому руководству. На вопрос журналиста: «К сожалению, последние 35 лет моя родина (Грузия) находится под гнетом западного влияния. Официальный Тбилиси регулярно подвергается критике со стороны США и Евросоюза за «недостаточно жесткую» позицию по отношению к России. Как в МИД России оценивают способность действующих властей Грузии противостоять этому давлению? И на какую поддержку могут рассчитывать от России власти Грузии?» Мария Захарова ответила следующее: «Вновь позволю себе в ходе брифинга вернуться к цитатам президента России В.В. Путина. Но уже не на ПМЭФ-2026, а в Астане, где 28 ноября 2024 года он в ходе пресс-конференции заявил, что можно «только удивляться мужеству и характеру» грузинских властей, который они «проявили для того, чтобы отстоять свою точку зрения» и не позволить Западу вмешиваться в дела своей страны.

Я так понимаю, что ресурс и потенциал просто неисчерпаем. Если говорить честно (позволю себе выразить свою личную точку зрения), я тоже пыталась понять – откуда же все-таки не самая большая в мире, не самая могущественная с точки зрения какой-то военной или финансовой силы страна черпает такие ресурсы для того, чтобы противостоять. И на каком-то этапе, учитывая, что у меня много друзей из этой страны, много представителей этнической культуры этой страны, я поняла, что в собственной культуре же и черпает эти силы. Вера, культура и история Грузии стали этим самым спасательным кругом, который позволил не утонуть в море западных обещаний, посулов и «нарративов». «Лирическое отступление» Марии Захаровой с упоминанием «веры, истории и культуры», «неисчерпаемого» ресурса и потенциала во многом созвучно к отношению к Грузии среди части руководства Русской православной церкви. Ресурс и потенциал при этом подразумевается, конечно же, духовный. Как известно, в церковных отношениях между Грузинской православной церковью (ГПЦ) и Русской православной церковью (РПЦ) намного больше взаимопонимания, чем в политике. Не в последнюю очередь это происходит потому, что политика ГПЦ в своей основе консервативна, негативно относится к экуменизму и тем откровенно импонирует «консервативному крылу» в РПЦ. Также РПЦ признает Абхазию и Цхинвальский регион канонической территорией Грузинской православной церкви, правда, пока вопрос свободного доступа туда грузинских священников не решен именно из за сепаратистских властей и тех их покровителей в Москве, которые делают ставку на якобы «непримиримую вражду» грузин с абхазами и осетинами, обострению которой может помешать лишь «вечное» российское военное присутствие. Далее Мария Захарова сделала акцент на «суверенитете» и «достоинстве» грузинского народа: «Тбилиси, по всей видимости, сделал твердый и осознанный выбор в пользу возвращения стране суверенитета и обеспечения интересов грузинского народа. А я бы еще добавила – достоинства своей стране и своему народу. В этом случае власти уже по определению не может устраивать ситуация, когда политику Грузии сложно отличить от внешней политики ЕС. И ладно бы это был совпадающий курс. Но тогда, когда требуют того, что идет вразрез с культурой, исторической памятью и представлением о достоинстве, разве можно это принимать».