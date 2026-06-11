Аш-Шараа едет в Вашингтон

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить США в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источник в правительстве Сирии.

Согласно информации, визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что поездка запланирована после телефонного разговора аш-Шараа и Трампа, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, последние политические и региональные события в сфере безопасности, а также пути укрепления сотрудничества для поддержки стабильности в Сирии и содействия экономическому развитию страны.