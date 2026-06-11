Министры здравоохранения и науки и образования посетили Карабахский университет

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили факультет медицины и наук о здоровье Карабахского университета, а также клинику Карабахского университета.
Гости сначала ознакомились с главным корпусом Карабахского университета, были проинформированы руководством вуза о реализуемой образовательной программе и стратегии развития. Затем делегация посетила учебную инфраструктуру факультета медицины и наук о здоровье, включая аудитории, научно-исследовательские и учебные лаборатории, а также Симуляционный центр. Гостям была представлена подробная информация об образовательных возможностях, направленных на развитие практических навыков, и условиях, созданных для профессиональной подготовки студентов.
Далее делегация посетила клинику Карабахского университета, где ознакомилась с отделениями, лабораториями, современным медицинским оборудованием и организацией медицинских услуг. Также состоялось ознакомление со студенческим общежитием.
В рамках официальной программы министр науки и образования Эмин Амруллаев и министр здравоохранения Теймур Мусаев провели встречу со студентами факультета, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками клиники. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития медицинского образования в стране, укрепления кадрового потенциала системы здравоохранения, подготовки молодых врачей и стимулирования научно-исследовательской деятельности.
Во время встречи, прошедшей в интерактивном формате, были даны ответы на вопросы, интересовавшие участников.
Министры ответили на вопросы участников, проинформировали их о государственных приоритетах в развитии сфер образования и здравоохранения, поделились мнениями о проводимых в системе здравоохранения реформах и подчеркнули особое значение, которое придается профессиональному развитию молодежи и обеспечению качественного медицинского образования.
В ходе встречи особое внимание было уделено роли Карабахского университета в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров для региона, преимуществам модели «университет–клиника», а также проводимой работе по формированию современной экосистемы здравоохранения и образования в Карабахе.
Мероприятие продолжилось художественной программой. Встреча завершилась памятной фотосессией участников.