Министры здравоохранения и науки и образования посетили Карабахский университет

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили факультет медицины и наук о здоровье Карабах ского университета, а также клинику Карабах ского университета.

Гости сначала ознакомились с главным корпусом Карабахского университета, были проинформированы руководством вуза о реализуемой образовательной программе и стратегии развития. Затем делегация посетила учебную инфраструктуру факультета медицины и наук о здоровье, включая аудитории, научно-исследовательские и учебные лаборатории, а также Симуляционный центр. Гостям была представлена подробная информация об образовательных возможностях, направленных на развитие практических навыков, и условиях, созданных для профессиональной подготовки студентов.

Далее делегация посетила клинику Карабахского университета, где ознакомилась с отделениями, лабораториями, современным медицинским оборудованием и организацией медицинских услуг. Также состоялось ознакомление со студенческим общежитием.