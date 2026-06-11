USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Грозные заявления Трампа
Новость дня
Грозные заявления Трампа

Министры здравоохранения и науки и образования посетили Карабахский университет

17:17 293

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и министр науки и образования Эмин Амруллаев посетили факультет медицины и наук о здоровье Карабахского университета, а также клинику Карабахского университета.

Гости сначала ознакомились с главным корпусом Карабахского университета, были проинформированы руководством вуза о реализуемой образовательной программе и стратегии развития. Затем делегация посетила учебную инфраструктуру факультета медицины и наук о здоровье, включая аудитории, научно-исследовательские и учебные лаборатории, а также Симуляционный центр. Гостям была представлена подробная информация об образовательных возможностях, направленных на развитие практических навыков, и условиях, созданных для профессиональной подготовки студентов.

Далее делегация посетила клинику Карабахского университета, где ознакомилась с отделениями, лабораториями, современным медицинским оборудованием и организацией медицинских услуг. Также состоялось ознакомление со студенческим общежитием.

В рамках официальной программы министр науки и образования Эмин Амруллаев и министр здравоохранения Теймур Мусаев провели встречу со студентами факультета, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками клиники. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития медицинского образования в стране, укрепления кадрового потенциала системы здравоохранения, подготовки молодых врачей и стимулирования научно-исследовательской деятельности.

Во время встречи, прошедшей в интерактивном формате, были даны ответы на вопросы, интересовавшие участников.
Министры ответили на вопросы участников, проинформировали их о государственных приоритетах в развитии сфер образования и здравоохранения, поделились мнениями о проводимых в системе здравоохранения реформах и подчеркнули особое значение, которое придается профессиональному развитию молодежи и обеспечению качественного медицинского образования.

В ходе встречи особое внимание было уделено роли Карабахского университета в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров для региона, преимуществам модели «университет–клиника», а также проводимой работе по формированию современной экосистемы здравоохранения и образования в Карабахе.

Мероприятие продолжилось художественной программой. Встреча завершилась памятной фотосессией участников.

Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 661
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 1381
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
17:20 1021
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 2867
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 1419
Для бывшего председателя федерации требуют 10 лет и 6 месяцев
Для бывшего председателя федерации требуют 10 лет и 6 месяцев
16:18 1780
Эрдоган поздравляет Пашиняна с победой
Эрдоган поздравляет Пашиняна с победой
16:07 1241
Армения увидела в Азербайджане альтернативу России
Армения увидела в Азербайджане альтернативу России
15:34 2538
Славянск оказался не по зубам России
Славянск оказался не по зубам России
15:28 2628
Пашинян: «Более восьми лет работаю с Путиным…»
Пашинян: «Более восьми лет работаю с Путиным…»
15:20 2027
Главком Украины об успехах операторов дронов
Главком Украины об успехах операторов дронов
15:06 1562

ЭТО ВАЖНО

Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 661
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 1381
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
17:20 1021
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 2867
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 1419
Для бывшего председателя федерации требуют 10 лет и 6 месяцев
Для бывшего председателя федерации требуют 10 лет и 6 месяцев
16:18 1780
Эрдоган поздравляет Пашиняна с победой
Эрдоган поздравляет Пашиняна с победой
16:07 1241
Армения увидела в Азербайджане альтернативу России
Армения увидела в Азербайджане альтернативу России
15:34 2538
Славянск оказался не по зубам России
Славянск оказался не по зубам России
15:28 2628
Пашинян: «Более восьми лет работаю с Путиным…»
Пашинян: «Более восьми лет работаю с Путиным…»
15:20 2027
Главком Украины об успехах операторов дронов
Главком Украины об успехах операторов дронов
15:06 1562
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться