ФСБ и Кремль сражаются за интернет

Последняя пыталась противостоять действиям ФСБ, понимая, что общественное недовольство запретами может повлиять на результаты парламентских выборов в сентябре, рассказали Financial Times два бывших высокопоставленных кремлевских чиновника.

Переход контроля за интернетом ко Второй службе ФСБ, по требованию которой сначала начались отключения WhatsApp и Telegram, а затем – и всего интернета, спровоцировали противостояние между спецслужбой и администрацией президента.

«Идет битва за интернет между ФСБ и гражданскими чиновниками Кремля, которые все против запретов, — пояснил один из них. – Путину придется в какой-то момент разрешить спор». ФСБ, по словам этого чиновника, «продолжает придумывать всевозможные причины для запрета, и ни одна из них вообще на самом деле не имеет особого смысла». Путин тоже так и не дал внятного объяснения, зачем нужны масштабные отключения, добавил источник газеты.

Усиление контроля над интернетом со стороны ФСБ дало ей новый способ борьбы с инакомыслием и предотвращения «неконтролируемого общения» между людьми, отмечает еще один бывший высокопоставленный чиновник. При этом он презрительно отзывается об уровне знаний чекистов о том, как работает сеть: «Они как обезьяна с гранатой: щелкнут тумблером, и половина Сибири случайно остается без интернета. Таков их уровень компетенции».

Во время отключений интернета в последние месяцы переставали работать даже сайты и приложения из «белого списка», которые, по замыслу, должные быть доступны и в случае отсутствия сигнала.

Хотя ФСБ и раньше играла роль в интернет-надзоре, практическим регулированием и цензурой занимались гражданские службы – та же администрация президента, Министерство цифрового развития, Роскомнадзор.

Но как минимум с лета 2025 года контроль над рунетом с согласия Путина был передан Второй службе – мрачному подразделению, отвечающему за защиту конституционного строя от оппозиции и борьбу с терроризмом, выяснил ранее The Bell. Именно ее сотрудники отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. Теперь она решительно пытается очистить интернет от «вражеских видов связи».

Знакомые с ситуацией люди также подтвердили FT, что с середины прошлого года Вторая служба стала добиваться установления прямого контроля над интернетом в России.

Несмотря на недовольство руководителей президентской администрации и других высокопоставленных лиц в правительстве, у гражданских чиновников нет рычагов влияния, чтобы изменить ситуацию, утверждает Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, автор книги «Соучастники. Почему российская элита выбрала войну». Прежде всего потому, что они в государственной системе – функция, а не агенты действия.