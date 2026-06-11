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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

«Мстителя» Насибова отправили в психушку

Инара Рафикгызы
17:28 596

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела 31‑летнего жителя Агджабединского района Логмана Насибова, обвиняемого в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Преступление произошло 6 декабря 2024 года. В доме 42‑летней Афет Аскеровой было обнаружено ее тело. В ходе оперативно‑следственных мероприятий задержали подозреваемых — зятя убитой Логмана Насибова и ее 17‑летнего сына Кямиля Багирли. Насибову предъявили обвинение по статье 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана. Дело Багирли было выделено в отдельное производство; он признан виновным в соучастии и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Следствие установило, что Насибов решил отомстить своей теще за то, что она после развода вышла замуж за другого мужчину. В этом деле мужчине согласился помочь Багирли. По его указанию юноша сообщил, когда мать останется одна, и оставил дверь незапертой. Воспользовавшись этим, Насибов проник в дом и перерезал женщине горло.

На суде обвиняемый вины не признал. Он давал бессвязные показания, называя себя «рыцарем» и «внуком Надир шаха», утверждая, что убийство совершил «седой высокий мужчина». Экспертиза показала, что в момент преступления Насибов находился в состоянии невменяемости. Он сообщил следствию, что страдает психическим заболеванием, которое, по его словам, является наследственным. Насибов рассказал, что в детстве наносил себе раны, пытался отравиться, пережил множество психологических травм и теряет контроль над собой, если не принимает назначенные препараты. Насибов также рассказал, что в 2022 году женился на дочери Аскеровой и переехал с семьей в Россию. Позже теща вернулась в Азербайджан вместе с беременной дочерью. Через некоторое время он узнал, что Афет ушла к другому мужчине, и решил «отомстить».

Не сумев найти Афет и ее нового мужа, он вернулся в Россию, но позже снова приехал в Агджабеди, где сообщил Кямилю о намерении убить его мать и потребовал, чтобы тот жил рядом с ней и передавал ему информацию.

После убийства Насибов уехал в Москву, но спустя две недели был задержан в аэропорту при возвращении в Азербайджан. Он утверждает, что не помнит ни самого убийства, ни последующих событий.

Согласно заключению судебно‑психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления Насибов не мог осознавать характер своих действий и руководить ими. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение.

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