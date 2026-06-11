Узбекистан потребовал объяснений

МИД Узбекистана направил запрос американской стороне с просьбой разъяснить обстоятельства усиленного досмотра игроков национальной сборной по футболу в аэропорту Нью-Йорка.
«Принимая с пониманием, что любые меры безопасности применяются в соответствии с внутренними правилами государств, считаем важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий, в частности, взаимное уважение и дружеские отношения», - отметил пресс-секретарь МИД Узбекистана Омонулла Файзиев, комментируя инцидент.
8 июня в Нью-Йорке сборная Узбекистана по футболу прошла дополнительную проверку безопасности. Багаж спортсменов был тщательно досмотрен, применялись металлодетекторы и кинологические службы. Позже тренер сборной Каннаваро заявил, что происходящее было стандартной процедурой безопасности и в ней не было «недостойного или неуважительного отношения».
June 11, 2026
Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Нидерландов прошел 8 июня на стадионе Icahn Stadium в Нью-Йорке в рамках подготовки команд к чемпионату мира 2026 года. Перед игрой сборная Узбекистана прошла усиленную проверку безопасности. Футболистов и членов делегации дополнительно досмотрели сотрудники службы безопасности с использованием служебных собак. Проверка проходила при входе на стадион, где должна была состояться встреча национальных команд.
По итогам встречи Нидерланды одержали победу со счетом 2:1.
Сборная Узбекистана начнет свое выступление на чемпионате мира 18 июня матчем против сборной Колумбии. 23 июня команда сыграет с Португалией, а 27 июня – с Конго.