Узбекистан потребовал объяснений

МИД Узбекистана направил запрос американской стороне с просьбой разъяснить обстоятельства усиленного досмотра игроков национальной сборной по футболу в аэропорту Нью-Йорка.

«Принимая с пониманием, что любые меры безопасности применяются в соответствии с внутренними правилами государств, считаем важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий, в частности, взаимное уважение и дружеские отношения», - отметил пресс-секретарь МИД Узбекистана Омонулла Файзиев, комментируя инцидент.

8 июня в Нью-Йорке сборная Узбекистана по футболу прошла дополнительную проверку безопасности. Багаж спортсменов был тщательно досмотрен, применялись металлодетекторы и кинологические службы. Позже тренер сборной Каннаваро заявил, что происходящее было стандартной процедурой безопасности и в ней не было «недостойного или неуважительного отношения».