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Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда

Инара Рафикгызы
17:53 669

Завершился судебный процесс по уголовному делу 35-летнего жителя Физулинского района Шахина Мустафаева — водителя автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащего Kəpəz Hospital, совершившего аварию 22 августа прошлого года на Бинагадинском шоссе.

В ходе расследования было установлено, что Ш.Мустафаев по поручению руководства Kəpəz Hospital на машине скорой помощи марки Ford Tranzit с государственным регистрационным знаком 77-JB-277 вез документы в клинику Sumqayıt Hospital. При этом он включил проблесковые маячки и сирену, хотя в машине скорой помощи не было пациента. Мустафаев проехал на красный свет светофора и сбил мопед, ехавший на зеленый свет светофора по улице Ильхама Гаджиева. Водитель мопеда получил тяжелые травмы, и хотя Мустафаев на машине скорой помощи доставил его в больницу, спасти пострадавшего не удалось.

Обвиняемый Шахин Мустафаев признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он указал, что около месяца был водителем скорой медицинской помощи в Kəpəz Hospital, осуществлял перевозку пациентов. По поручению руководства он вез документы в Sumqayıt Hospital.

«Примерно в 17:30 я заехал с Бинагадинского шоссе на проспект Азадлыг. Включив проблесковые маячки автомобиля, я направился в сторону больницы. Двигаясь по проспекту Азадлыг в Бинагадинском районе, я увидел, что на светофоре, расположенном на пересечении с улицей Ильхама Гаджиева, горит красный свет.

Когда я проезжал на красный свет светофора, используя громкоговорящие сигналы, передо мной появился мопед, выехавший с левой дороги. Я сразу же вышел из машины, посадил пострадавшего в управляемый мной автомобиль и отвез его в Kəpəz Hospital, где я работаю. В тот же день в госпитале ему была оказана первая медицинская помощь. Однако на следующий день он скончался в Kəpəz Hospital от полученных травм», - сказал Мустафаев.

Мать покойного Хиджран Ибрагимова рассказала, что ее сын работал курьером. Причиной смерти своего сына она назвала не только ДТП, но и врачебную халатность.

Обвинив врачей Kəpəz Hospital, она заявила, что в этой клинике ее сыну не была оказана надлежащая медицинская помощь. Мать покойного сказала, что не примирилась с обвиняемым, и попросила суд назначить ему самое суровое наказание.

Согласно приговору Бинагадинского районного суда, Шахин Мустафаев приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Мера пресечения в виде передачи его под надзор полиции была изменена, и его арестовали в зале суда.

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