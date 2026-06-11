Политическая поляризация в Армении: планы Москвы и контрмеры Пашиняна

Парламентские выборы в Армении завершились. Согласно предварительным итогам, объявленным Центральной избирательной комиссией, партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,8% голосов, заняв первое место в избирательной гонке. Альянс «Сильная Армения», находящийся под влиянием российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, получил 23,3% голосов и фактически стал «главной оппозицией». Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, поддержанный 9,9% избирателей, станет третьей силой в парламенте. Партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна не преодолела избирательный барьер и осталась вне парламента. После объявления результатов Никол Пашинян заявил о поражении «трехголовой партии войны»: «Народ Армении ясно выразил свою волю по устранению «трехголовой партии войны» и сопровождающей ее криминально-олигархической системы. Безусловно, это станет одной из важнейших задач политического большинства и правительства. Мы должны реализовать это без промедления, решительно и четко».

В парламентских выборах в Армении прослеживается несколько принципиальных нюансов. Во-первых, количество голосов, отданных за партию Пашиняна (727 820), меньше суммарного числа голосов, полученных другими политическими силами (748 732). Однако по сравнению с выборами 2021 года список Пашиняна получил примерно на 40 тысяч голосов больше. Это свидетельствует о том, что «Гражданский договор», возникший как политическое движение в 2013 году и ставший партией спустя два года, сформировал устойчивый электоральный фундамент в Армении. Во-вторых, блок Роберта Кочаряна «Армения», который на выборах 2021 года набрал около 270 тысяч голосов, на этот раз потерял порядка 125 тысяч избирателей. Одновременно значительная часть электората «карабахского клана» в лице блока «Честь имею» Сержа Саргсяна (около 66 тысяч голосов ранее) перешла к новой политической силе - пророссийской партии Самвела Карапетяна, созданной в 2025 году. Примечательно, что суммарная электоральная поддержка Кочаряна и Саргсяна в 2021 году составляла около 340 тысяч голосов, тогда как Карапетян в нынешней кампании получил сопоставимый результат в одиночку. При этом совокупный результат оппозиционных сил оказался на 150 тысяч голосов больше, чем на прошлых выборах. Эта статистика позволяет говорить о ряде тенденций в армянском политическом обществе. Прежде всего, так называемая «антиниколовская волна» не смогла создать реальную альтернативу Пашиняну. В парламентской системе ключевым фактором остается степень консолидации электората вокруг одного центра, и в этом плане Пашинян сохраняет преимущество. С другой стороны, «карабахский клан», опирающийся на политический капитал Первой карабахской войны, существенно ослабил свои позиции. Эти силы, ранее являвшиеся основным адресатом реваншистского электората, потеряли значительную его часть в пользу Самвела Карапетяна. Большинство армянского общества уже не желает видеть бывших президентов в активной политике.

В то же время очевидно, что реваншистский и пророссийский электорат не исчез, а лишь изменил свои политические формы и усилился. В этом процессе трудно не заметить прямое и косвенное влияние России. Быстрый рост Карапетяна как ключевой фигуры оппозиции свидетельствует о том, что Москва сохраняет значительные рычаги влияния на внутриполитические процессы в Армении. Кремль, судя по всему, делает ставку на новые политические проекты с более широким электоральным потенциалом вместо устаревших фигур Кочаряна и Саргсяна. Таким образом, традиционный «карабахский клан» постепенно уступает место финансово-олигархическим фигурам, и политическая борьба все больше смещается от противостояния «революционеров и ястребов» к противостоянию между прозападным курсом Пашиняна и новой пророссийской оппозицией. Это в свою очередь указывает на углубление политической поляризации и разрушение общественного консенсуса. Сегодня в Армении, Азербайджане и международном экспертном сообществе обсуждается ключевой вопрос: как Николу Пашиняну, не располагающему 70 мандатами, необходимыми для конституционных изменений, реализовать реформы, являющиеся ключевым условием мирного процесса с Азербайджаном? Баку неоднократно заявлял, что главным препятствием для подписания мирного соглашения остаются положения Конституции Армении, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. При этом конституционная реформа — даже без внешнего давления — остается сложным вопросом для армянского общества, поскольку затрагивает глубинные идеологические нарративы последних трех десятилетий и требует широкой политической легитимации. Оппозиция же вряд ли поддержит подобные изменения, превращая их в инструмент политической борьбы против Пашиняна.