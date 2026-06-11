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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Оползень в Гусарском районе

Ульвия Худиева
18:15 158

В селе Лаза Гусарского района сошел оползень.

Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Уточняется, что оползень произошел в 14:38.

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