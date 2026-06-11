Оползень в Гусарском районе

В селе Лаза Гусарского района сошел оползень.
Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.
Уточняется, что оползень произошел в 14:38.
В селе Лаза Гусарского района сошел оползень.
Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.
Уточняется, что оползень произошел в 14:38.
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