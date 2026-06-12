Большая игра с высокими ставками

На фоне войны с Ираном, нарушающей традиционные маршруты поставок энергоносителей, и стремления Запада снизить зависимость от российских транзитных сетей, транскаспийские коридоры вновь оказались в центре международной дипломатии и инвестиционной активности. На проходившей 1–3 июня Бакинской энергетической неделе повышенное внимание со стороны мировых игроков привлекли сразу несколько региональных проектов, включая подводную линию передачи «зелёной» электроэнергии и Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор. Другой важный проект — Транскаспийский газопровод, который разрабатывался в конце прошлого века, а затем был отложен из-за геополитических факторов, — оставался в относительной тени. Изначально этот мегапроект был разработан в 1999 году при участии США, а также компаний Bechtel и General Electric. При стоимости более пяти миллиардов долларов он был рассчитан на транспортировку 32 миллиардов кубометров газа в год. Туркменистан воспринимал проект настолько серьёзно, что в 2015 году потратил два миллиарда долларов на завершение строительства наземного газопровода «Восток — Запад». Эта магистраль предназначалась для доставки 30 миллиардов кубометров газа с гигантского месторождения «Галкыныш» к каспийскому побережью для последующей подачи в подводный трубопровод. Однако он так и не был построен из-за российско-иранского геополитического противодействия, нерешительности европейских инвесторов и переориентации Ашхабада на Китай.

Жёсткое юридическое сопротивление со стороны России и Ирана, чрезвычайно высокие затраты и переход ЕС к «зелёной» энергетике в итоге свели на нет первоначальную концепцию проекта. В попытке спасти газопровод его сторонники предложили более компактный вариант — «интерконнектор» мощностью 10–12 миллиардов кубометров в год и стоимостью от 500 до 800 миллионов долларов. Этот проект предусматривает строительство 75-километрового газопровода, соединяющего туркменское газоконденсатное месторождение «Махтумкули» в Каспийском море с азербайджанским месторождением «Шахдениз». Затем туркменский газ можно будет транспортировать с платформы «Шахдениз» в Баку, а оттуда — в Европу по Южному газовому коридору. Сторонники проекта считают, что соединение крупных газовых месторождений Азербайджана и Туркменистана в Каспийском море менее рискованно с геополитической точки зрения и что эта идея может быть реализована при сильной политической поддержке и гарантиях безопасности со стороны США. Недавно в связи с проектом TRIPP также обсуждалась возможность доставки туркменского газа в Турцию по более короткому маршруту — через Зангезур. 29 мая министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Вашингтоне с государственным секретарём США Марко Рубио. В официальном сообщении Госдепартамента прямо выражалась поддержка западного маршрута экспорта газа.

«Госсекретарь Рубио выразил решительную поддержку со стороны США диверсификации экспорта природного газа Туркменистана через транскаспийские маршруты», — говорится в заявлении. В резком контрасте с этим, в заявлении посольства Туркменистана вообще не упоминался термин «Транскаспийский трубопровод». Отражая продуманную политику постоянного нейтралитета Ашхабада, туркменская сторона ограничилась общими формулировками, отметив лишь, что «особое внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте и взаимосвязанности, а также важности расширения взаимовыгодного партнёрства, включая вопросы энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок энергоносителей». Несомненно, реализация проекта Транскаспийского газопровода, помимо геополитических факторов, напрямую зависит от Туркменистана. По словам аналитиков, Ашхабад не отказывается от участия в проекте, но придерживается политики строгого стратегического нейтралитета. Страна заинтересована в диверсификации экспортных маршрутов через предлагаемый Транскаспийский газопровод, однако требует твёрдых и долгосрочных экономических обязательств со стороны Запада, прежде чем рисковать и вызывать серьёзное недовольство своих могущественных соседей — России и Ирана. Джон Робертс, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, заявил в интервью азиатской службе Радио Свобода, что сокращённые западные планы по закупке туркменского газа не оправдывают столь серьёзных геополитических рисков.

«Для туркменской стороны вопрос остаётся тем же, что и всегда: стоит ли потенциально портить отношения с Россией ради системы, скажем, на 10 миллиардов кубометров? В то время как ради системы на 30 миллиардов кубометров это определённо стоило бы сделать, — отметил он. — Проблема заключается в следующем: если вариант на 30 миллиардов кубометров отпадает из-за финансовых причин и сложности реализации, то возможен ли проект на 10 миллиардов кубометров при условии, что Азербайджан, компании и все остальные участники, включая США, скажут туркменам: "Этот вариант доступен, устраивает ли он вас?"» Хотя нынешнее руководство США демонстрирует возобновлённый интерес к региону, Робертс скептически оценивает глубину этой заинтересованности. По его словам, администрация Трампа, безусловно, продвигает энергетические связи Центральной Азии гораздо активнее, чем многие другие американские администрации последних лет. «Но готовы ли они предоставить тот уровень безопасности, который в первую очередь хотел бы получить Туркменистан, — это уже другой вопрос... Если бы Туркменистан чувствовал такую поддержку, я думаю, у нас уже был бы Транскаспийский трубопровод», — считает Робертс.