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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Эбола бушует, а врачи бастуют

18:30 775

В Демократической Республике Конго врачи объявили забастовку на фоне продолжающейся вспышки лихорадки Эбола, сообщает SBS News.

Забастовка коснулась всей страны. Она организована Национальным синдикатом врачей — крупнейшим профсоюзом медицинских работников в ДР Конго.

Протестующие требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и увеличения государственных расходов на здравоохранение. Профсоюз также настаивает на изменении условий работы медиков в зонах вспышки Эболы. Кроме того, он просит надбавок для таких специалистов.

Врачи призывают государство привлечь армию для охраны больниц и изоляторов с зараженными. В последние недели в Демократической Республике Конго произошло несколько нападений на медицинские учреждения.  

Правительство ДР Конго сообщило, что на утро четверга в стране зафиксировано 127 смертей от Эболы. Эпицентр вспышки, которая началась 15 мая, находится в провинции Итури на севере страны.

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