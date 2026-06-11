Эбола бушует, а врачи бастуют

Забастовка коснулась всей страны. Она организована Национальным синдикатом врачей — крупнейшим профсоюзом медицинских работников в ДР Конго.

Протестующие требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и увеличения государственных расходов на здравоохранение. Профсоюз также настаивает на изменении условий работы медиков в зонах вспышки Эболы. Кроме того, он просит надбавок для таких специалистов.

Врачи призывают государство привлечь армию для охраны больниц и изоляторов с зараженными. В последние недели в Демократической Республике Конго произошло несколько нападений на медицинские учреждения.

Правительство ДР Конго сообщило, что на утро четверга в стране зафиксировано 127 смертей от Эболы. Эпицентр вспышки, которая началась 15 мая, находится в провинции Итури на севере страны.