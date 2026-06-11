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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя

18:38 1869

Россия с 12 июня ограничивает ввоз на свою территорию всей подкарантинной продукции из Армении. Под запрет попал и транзит через РФ в страны ЕАЭС, сообщает 11 июня пресс-служба Россельхознадзора.

К подкарантинной относят любую продукцию, в которой могут оказаться карантинные объекты — различные вредные организмы, клещи, насекомые, бактерии и так далее. Это и овощи с фруктами, и орехи, крупы, мука, различные растения и растительная продукция, древесина и продукция из нее, почва, даже тара и упаковка.

Новые ограничения Россельхознадзор объясняет систематическим выявлением карантинных объектов в армянских товарах. С мая 2026 года ведомство поэтапно ограничивало ввоз в Россию отдельных видов продукции из Армении и неоднократно направляло армянской стороне информацию о нарушении поставок, но случаи продолжаются, говорится в релизе.

Так, в июне выявили три случая заражения капровым жуком ввезенных из Армении орехов, сушеных персиков и томатов. Этот вредитель отсутствует на территории России. Он подъедает зерно различных культур, продукты их переработки и способен уничтожить до 70% хранимой продукции.

«Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС», — подчеркивают в Россельхознадзоре.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, говорится в сообщении ведомства.

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