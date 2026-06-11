А Харк – на «десерт»...

Планы американских военных по захвату иранского острова Харк разрабатывались в течение нескольких месяцев, но неоднократно откладывались, поскольку операция считалась слишком рискованной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона и двух представителей Белого дома.

По данным CNN, в Белом доме и Пентагоне считают, что захват острова Харк или уничтожение его энергетической инфраструктуры фактически приведет к банкротству Ирана и снизит его возможности до такой степени, что он не сможет продолжать войну.

Также отмечается, что официальные лица сообщили президенту США Дональду Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного количества сухопутных войск и может потенциально привести к большим потерям среди американцев.

Исходя из этих расчетов, Пентагон и Белый дом рассматривают любой шаг по захвату острова Харк как вариант «завершающего этапа» — крайнюю меру, которая может изменить баланс сил в войне, но ценой больших потерь.