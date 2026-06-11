USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Грозные заявления Трампа
Новость дня
Грозные заявления Трампа

Студентки UFAZ получили две международные награды от Huawei

ФОТО
18:52 565

Азербайджанские студентки добились успеха в 10-м конкурсе Huawei ICT Competition Global Final, проходившем с 2 по 5 июня.

Впервые Азербайджан был представлен на этом глобальном конкурсе тремя студентками Азербайджано-французского университета UFAZ — Эсмер Алиевой, Назрин Алиевой и Аян Исмаиловой. Они успешно выступили на конкурсе и заняли третье место в мире в категории Cloud Track.

Кроме того, наши студентки получили награду Women in Tech Award.

Это очень важное достижение для Азербайджана. В нынешнем году в конкурсе приняла участие 131 команда из 100 стран. В общей сложности в конкурсе участвовало более 220 000 студентов из около 2000 университетов и учебных заведений по всему миру.

Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
21:00 1387
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
20:29 999
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
20:01 1135
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az?
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az? Итоги опроса
19:42 1085
Двое детей утонули в озере
Двое детей утонули в озере
19:07 1714
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
18:38 1871
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 2469
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 3807
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет Financial Times
17:20 2313
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 4573
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 2006

ЭТО ВАЖНО

Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
21:00 1387
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
20:29 999
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
20:01 1135
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az?
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az? Итоги опроса
19:42 1085
Двое детей утонули в озере
Двое детей утонули в озере
19:07 1714
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
18:38 1871
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 2469
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 3807
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет Financial Times
17:20 2313
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 4573
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 2006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться