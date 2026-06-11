Студентки UFAZ получили две международные награды от Huawei

Азербайджанские студентки добились успеха в 10-м конкурсе Huawei ICT Competition Global Final, проходившем с 2 по 5 июня.

Впервые Азербайджан был представлен на этом глобальном конкурсе тремя студентками Азербайджано-французского университета UFAZ — Эсмер Алиевой, Назрин Алиевой и Аян Исмаиловой. Они успешно выступили на конкурсе и заняли третье место в мире в категории Cloud Track.

Кроме того, наши студентки получили награду Women in Tech Award.

Это очень важное достижение для Азербайджана. В нынешнем году в конкурсе приняла участие 131 команда из 100 стран. В общей сложности в конкурсе участвовало более 220 000 студентов из около 2000 университетов и учебных заведений по всему миру.