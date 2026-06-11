Двое детей утонули в озере

В озере, расположенном в Гёйгёльском районе, утонули двое детей. Одному из них было 10 лет, другому — 9. По предварительным данным, инцидент произошел во время купания.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили haqqin.az, что по вызову к месту происшествия прибыли водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Они нашли и извлекли из воды тела утонувших детей: Гасанова Рамиля Ровшан оглу, 2017 года рождения, и Насибова Юсифа Сархан оглу, 2016 года рождения.

Инцидент расследуется.