Иран может ударить по компаниям Маска

Иран рассматривает возможность включения в свой список целей компаний, действующих на Ближнем Востоке и находящихся под контролем американского предпринимателя Илона Маска. Об этом Fars News Agency сообщил информированный источник.

По его словам, причиной стало то, что армии США и Израиля при проведении операций против Ирана якобы получали поддержку от принадлежащих Илону Маску компаний, включая Starlink.

Согласно информации источника, станция Starlink в Израиле, а также объекты компании, расположенные в Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, могут быть добавлены в список военных целей Ирана.