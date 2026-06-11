USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Грозные заявления Трампа
Новость дня
Грозные заявления Трампа

Иран может ударить по компаниям Маска

19:22 777

Иран рассматривает возможность включения в свой список целей компаний, действующих на Ближнем Востоке и находящихся под контролем американского предпринимателя Илона Маска. Об этом Fars News Agency сообщил информированный источник.

По его словам, причиной стало то, что армии США и Израиля при проведении операций против Ирана якобы получали поддержку от принадлежащих Илону Маску компаний, включая Starlink.

Согласно информации источника, станция Starlink в Израиле, а также объекты компании, расположенные в Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, могут быть добавлены в список военных целей Ирана.

Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
21:00 1389
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
20:29 1003
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
20:01 1137
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az?
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az? Итоги опроса
19:42 1088
Двое детей утонули в озере
Двое детей утонули в озере
19:07 1720
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
18:38 1872
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 2470
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 3810
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет Financial Times
17:20 2314
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 4573
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 2008

ЭТО ВАЖНО

Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
21:00 1389
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
20:29 1003
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
Инцидент в Пентагоне: четыре этажа заблокировали, эвакуировали всех сотрудников
20:01 1137
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az?
ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az? Итоги опроса
19:42 1088
Двое детей утонули в озере
Двое детей утонули в озере
19:07 1720
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
Россия расширяет запрет на армянские товары. Транзитом тоже нельзя
18:38 1872
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
Водителя скорой помощи Мустафаева арестовали в зале суда
17:53 2470
Узбекистан потребовал объяснений
Узбекистан потребовал объяснений видео
17:31 3810
ФСБ и Кремль сражаются за интернет
ФСБ и Кремль сражаются за интернет Financial Times
17:20 2314
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям
Россия не допустит армянскую продукцию к соседям обновлено 17:12
17:12 4573
У нефти рост после заявлений Трампа
У нефти рост после заявлений Трампа обновлено 17:00
17:00 2008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться