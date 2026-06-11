Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП

ВБ ухудшил базовый прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 2,5%, отметив, что это будут самые слабые темпы роста с пандемии COVID-19. Коррекция прогноза связана с негативным влиянием на мировую экономику войны в Иране. Есть и более пессимистичные сценарии: если серьезные перебои с поставками энергоносителей, вызванные войной, сохранятся, рост ВВП может составить лишь 1,3%.

Базовый прогноз ВБ также предусматривает, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит $96 за баррель — на 36% выше, чем в 2025-м.

Банк прогнозирует, что инфляция в мире в 2026 году составит при базовом сценарии 4%. При плохом сценарии нефть марки Brent будет стоить $115 за баррель, а инфляция достигнет 4,4%.

Аналитики ВБ ожидают, что к 2027–2028 годам темпы роста ВВП восстановятся до 2,8%, что, однако, ниже среднего уровня в 2010-х. По словам старшего экономиста банка Индермита Гилла, это связано с целым рядом факторов — замедлением роста численности населения, сокращением как частных, так и государственных инвестиций, увеличением государственного долга в разных странах, более низкими темпами роста торговли. «Мировая экономика сейчас намного менее устойчива, чем в 2008-м и даже 2018 году», — отметил он.