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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

ЧМ-2026: за кого будут болеть читатели haqqin.az?

Итоги опроса
19:42 1089

Сегодня стартует чемпионат мира 2026 года по футболу. В преддверии мирового футбольного праздника телеграм-канал haqqin.az провел опрос, в ходе которого читатели поделились своими ожиданиями и рассказали, за кого будут болеть.

В голосовании приняли участие 1570 человек. 

Главным фаворитом опроса с огромным отрывом стала сборная Турции, набравшая 41% голосов (650 проголосовавших). На втором месте расположилась сборная Узбекистана, поддержку которой высказали 26% респондентов (419 человек). Третью строчку заняла Испания с результатом в 12% (190 человек). 

Остальные голоса читателей распределились следующим образом:

Бразилия - 11% (181)

Португалия - 10% (170)

Аргентина - 9% (154)

Иран - 9% (145)

Германия - 8% (136)

Англия - 7% (112)

Франция - 5% (92)

Нидерланды - 5% (81)

Другие сборные - 3% (53) 

Сам мундиаль, который впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика, - начинается уже сегодня. Матч открытия между сборными Мексики и Южной Африки стартует в 23:00 по бакинскому времени. Что касается фаворита опроса - сборной Турции, то свой первый матч на групповом этапе она проведет в воскресенье, 14 июня, против команды Австралии.

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