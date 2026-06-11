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Грозные заявления Трампа

Bakcell стал партнером Signature Gala Night

20:12 203

Компания Bakcell продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие культуры и искусства. Компания выступила партнером мероприятия Signature Gala Night, объединившего лучшие образцы мировой классической музыки.

На сцене выступили известная испанская исполнительница Ангелес Толедано, участники популярного проекта The Magic of Sanremo, гитарист-виртуоз Бенито Берналь, народный артист Азербайджана Самир Джафаров, заслуженный артист Рамиль Гасымов и другие известные музыканты.

Музыкальная программа была представлена в сопровождении Большого академического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дирижером выступал главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Эюб Гулиев.

Поддержка данного мероприятия является частью деятельности Bakcell, направленной на сохранение культурного наследия, популяризацию искусства и развитие инициатив, создающих ценность для общества. Компания продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию культуры и искусства в Азербайджане.

Signature Gala Night — это уникальный культурный проект, объединяющий традиции классической музыки благодаря участию местных и зарубежных исполнителей.

О Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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