Первый блин не комом

Высокопоставленные должностные лица в сфере национальной безопасности ОАЭ и Ирана провели первую очную встречу с начала американо-израильской военной операции против исламской республики, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, встреча прошла на этой неделе и «ознаменовала резкий поворот для обеих сторон на фоне растущего осознания важности более спокойных двусторонних отношений». Инициатива проведения мероприятия в основном исходила от Абу-Даби, который «добивается разрядки» с Тегераном.

По информации агентства, в настоящее время ОАЭ сфокусированы на том, чтобы минимизировать ущерб для своей экономики и безопасности, что заметно контрастирует с воинственной позицией Абу-Даби в начале конфликта.