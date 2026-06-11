Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась информация о новых трудностях, с которыми начали сталкиваться граждане Азербайджана при вылете на Северный Кипр.

Один из пользователей поделился историей о том, как его сестру, вылетавшую из Баку в аэропорт Эрджан, отказались регистрировать на рейс без обратного билета, сославшись на законы Кипра.

По словам автора публикации, за последние десять лет они неоднократно летали по этому маршруту в одну сторону без каких–либо препятствий, однако теперь проверки в Бакинском аэропорту ужесточились, и билет пришлось приобретать в экстренном порядке прямо перед вылетом. В связи с этим пассажирам порекомендовали заранее уточнять правила у авиакомпаний.

Как сообщает haqqin.az, на данную публикацию отреагировал председатель Общества дружбы Азербайджан-Кипр Орхан Гасаноглу, который выступил с официальным разъяснением для общественности. Он подчеркнул, что требования авиаперевозчиков предоставить обратный билет или данные о месте проживания в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) полностью основаны на официальных правилах и не являются новшеством.

По словам Гасаноглу, хотя авиакомпания Turkish Airlines порой подходит к этим процедурам более гибко, перевозчики AJet и Pegasus соблюдают данные правила максимально строго. Официальные власти ТРСК требуют проведения подобных проверок для прибывающих из ряда стран с целью усиления пограничного контроля и предотвращения незаконной миграции. Гасаноглу добавил, что эти меры не направлены конкретно против граждан Азербайджана — аналогичные требования предъявляются к пассажирам в многочисленных аэропортах самой Турции, поскольку это исполнение директив ТРСК, а не инициатива авиакомпаний.

«Поскольку граждане Азербайджана не входят в категорию рискованных стран, авиакомпании в большинстве случаев не задают дополнительных вопросов по этому поводу. Тем не менее мы рекомендуем всем нашим гражданам, направляющимся в ТРСК, заранее приобретать обратный билет и иметь при себе информацию об адресе проживания, чтобы избежать возможных недоразумений», — резюмировал Гасаноглу.