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Грозные заявления Трампа
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Грозные заявления Трампа

ЦАХАЛ взял под контроль район Ливана

20:45 294

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила «оперативный контроль» над долиной реки Вади-Салуки на юге Ливана, примерно в 10 км от границы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Согласно информации, военнослужащие 7-й бронетанковой бригады и подразделения «Эгоз» «завершили операцию по установлению оперативного контроля и зачистке территории к северу от реки Вади-Салуки от инфраструктуры «Хезболлы».

«Данная операция является частью мер по усилению оперативного контроля на юге Ливана и устранению прямой угрозы для населенных пунктов Галилея и Метула», - говорится в заявлении.

По утверждению ЦАХАЛа, группировка «Хезболла» размещает на территории у реки Вади-Салуки инфраструктуру для запуска дронов со взрывчаткой и ракетного обстрела подразделений Армии обороны Израиля, действующих в этом районе.

Отмечается, что в ходе операции сухопутные войска и ВВС Израиля уничтожили сотни объектов «Хезболлы», а также ликвидировали более 50 членов террористической группировки. Кроме того, были изъяты оружие, в том числе противотанковые ракеты, и взрывчатые вещества.

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