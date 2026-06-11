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Нефтедобыча в России на минимуме

Bloomberg
11 июня 2026, 22:14 762

Объемы добычи нефти в России в мае сократились до самого низкого уровня за последний год. Одной из причин такого спада стали масштабные атаки Украины по объектам нефтеперерабатывающей, экспортной и трубопроводной инфраструктуры РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным ОПЕК, базирующимся на информации из независимых источников, в мае российские компании добывали в среднем 9,009 млн баррелей нефти в сутки. Это почти на 690 тыс. баррелей меньше объема, который Россия должна обеспечить в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+.

Аналитики отмечают, что в течение мая Украина нанесла по меньшей мере 31 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским терминалам и элементам трубопроводной системы. Такое количество атак стало рекордным за один месяц с начала полномасштабной войны. 

Последствия ударов сказались и на работе нефтеперерабатывающей отрасли. По оценкам EA Analytics, в июне уровень переработки нефти в России опустился до самых низких показателей за последние 20 лет.

На фоне проблем с переработкой российские компании начали активнее наращивать экспорт нефти. Средний объем морских поставок за четыре недели до 31 мая достиг 3,64 млн баррелей в сутки. Для сравнения, за аналогичный период до 17 апреля этот показатель составлял около 3,17 млн баррелей в сутки.

Эксперты считают, что дальнейшее давление на энергетическую инфраструктуру может и дальше влиять на возможности России поддерживать стабильные объемы добычи и переработки нефти.

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