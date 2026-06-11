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Санкции «во благо»

11 июня 2026, 22:24 964

США вводят односторонние санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Кубы — Union Cuba - Petroleo (Cupet). Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

По его словам, рестрикции вводятся в соответствии с указом президента Дональда Трампа EO 14404.

«Коммунистические элиты Кубы превратили энергетику в инструмент социального контроля и клептократической наживы.

На протяжении десятилетий режим расхищал и накапливал доступное топливо... в то время как кубинский народ страдал от отключений электричества и неделями ждал возможности заправить свои автомобили.

Президент (США Дональд) Трамп хочет нового будущего для кубинского народа с большей экономической и политической свободой и возможностями. А до тех пор мы продолжим наносить удары по способности коммунистического режима использовать свою энергетическую торговлю для продвижения своей повестки и жестокого подавления кубинского народа», — написал Рубио.

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