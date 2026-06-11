Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя

В ходе международных тактических учений Platinum Wolf – 2026 близ сербского города Буяновац, в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие, состоялся День высокопоставленного наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и возглавляемая им делегация, а также высокопоставленные гости из других стран, участвующих в учениях.