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Последнее слово за Хаменеи

Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя

ФОТО
11 июня 2026, 22:37 437

В ходе международных тактических учений Platinum Wolf – 2026 близ сербского города Буяновац, в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие, состоялся День высокопоставленного наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и возглавляемая им делегация, а также высокопоставленные гости из других стран, участвующих в учениях.

Сначала гостям была предоставлена информация о ходе международных тактических учений, предстоящих задачах и этапах, после чего на учебном полигоне были практически отработаны различные эпизоды.

Официальные представители, наблюдавшие за ходом учений с командного пункта, высоко оценили профессионализм азербайджанских военнослужащих. В завершение отличившимся в ходе учений были вручены награды.

Отметим, в учениях, организованных в целях обмена опытом, укрепления взаимодействия между вооруженными силами стран-партнеров при проведении миротворческих операций и повышения уровня подготовки, принимают участие военнослужащие из США, Азербайджана, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии и Греции.

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