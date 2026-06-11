Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя

В ходе международных тактических учений Platinum Wolf – 2026 близ сербского города Буяновац, в которых принимают участие азербайджанские военнослужащие, состоялся День высокопоставленного наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и возглавляемая им делегация, а также высокопоставленные гости из других стран, участвующих в учениях.
Сначала гостям была предоставлена информация о ходе международных тактических учений, предстоящих задачах и этапах, после чего на учебном полигоне были практически отработаны различные эпизоды.
Официальные представители, наблюдавшие за ходом учений с командного пункта, высоко оценили профессионализм азербайджанских военнослужащих. В завершение отличившимся в ходе учений были вручены награды.
Отметим, в учениях, организованных в целях обмена опытом, укрепления взаимодействия между вооруженными силами стран-партнеров при проведении миротворческих операций и повышения уровня подготовки, принимают участие военнослужащие из США, Азербайджана, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии и Греции.