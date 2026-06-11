Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки

Американский президент Дональд Трамп заявил о выдвижении кандидатом на пост директора Национальной разведки Джея Клейтона, который ранее был главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Рад сообщить о выдвижении кандидатуры очень уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, бывшего главы Sullivan & Cromwell, самой известной и уважаемой юридической конторы в мире, и действующего федерального прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк на пост директора Национальной разведки США и, что немаловажно, на включение в состав моего кабинета», — написал глава американской администрации в Truth Social.

«Мало кто в юридическом сообществе пользуется таким уважением, как Джей, — добавил Трамп. — Я призываю Сенат США одобрить кандидатуру Джея как можно скорее».