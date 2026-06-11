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Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки

11 июня 2026, 23:05 504

Американский президент Дональд Трамп заявил о выдвижении кандидатом на пост директора Национальной разведки Джея Клейтона, который ранее был главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Рад сообщить о выдвижении кандидатуры очень уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, бывшего главы Sullivan & Cromwell, самой известной и уважаемой юридической конторы в мире, и действующего федерального прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк на пост директора Национальной разведки США и, что немаловажно, на включение в состав моего кабинета», — написал глава американской администрации в Truth Social.

«Мало кто в юридическом сообществе пользуется таким уважением, как Джей, — добавил Трамп. — Я призываю Сенат США одобрить кандидатуру Джея как можно скорее».

Джей Клейтон

Директор Национальной разведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.

Американский лидер в начале этого месяца заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки США Уильяма Пулти, который также является главой управления жилищного финансирования. Многие политические оппоненты Трампа подвергли критике данное решение, они подчеркнули, что Пулти не обладает опытом, необходимым для этого поста, и ему будет сложно одновременно совмещать обе должности.

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