USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Последнее слово за Хаменеи
Новость дня
Последнее слово за Хаменеи

США депортируют иранцев в Африку

11 июня 2026, 23:12 530

Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать ряд иранцев и других мигрантов в Центральноафриканскую Республику в рамках соглашения о депортации в третьи страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух юристов и чиновника, осведомленного об этом вопросе.

Как сообщили агентству Reuters юристы, среди иранцев есть две женщины, которым в случае возвращения в Иран могут грозить пытки и преследования. Одна из них приняла христианство, а другая является активисткой демократического движения.

По словам юристов, первый рейс в рамках соглашения, как ожидается, доставит около 20 человек, включая иранцев, сирийцев и афганцев, и может вылететь уже в четверг.

В докладе говорится, что в рамках соглашения сотни мигрантов в конечном итоге могут быть депортированы в Центральноафриканскую Республику.

В Азербайджане открыли посольство Эстонии
В Азербайджане открыли посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 97
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 397
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 506
Последнее слово за Хаменеи
Последнее слово за Хаменеи обновлено 22:49
11 июня 2026, 22:49 10649
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 438
Санкции «во благо»
Санкции «во благо»
11 июня 2026, 22:24 967
Украина готовит изоляцию Крыма
Украина готовит изоляцию Крыма обновлено 22:00
11 июня 2026, 22:00 12301
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 4625
Ложная тревога в Пентагоне
Ложная тревога в Пентагоне обновлено 21:38
11 июня 2026, 21:38 2021
Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
11 июня 2026, 21:00 1998
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
11 июня 2026, 20:29 2727

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане открыли посольство Эстонии
В Азербайджане открыли посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 97
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 397
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 506
Последнее слово за Хаменеи
Последнее слово за Хаменеи обновлено 22:49
11 июня 2026, 22:49 10649
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 438
Санкции «во благо»
Санкции «во благо»
11 июня 2026, 22:24 967
Украина готовит изоляцию Крыма
Украина готовит изоляцию Крыма обновлено 22:00
11 июня 2026, 22:00 12301
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 4625
Ложная тревога в Пентагоне
Ложная тревога в Пентагоне обновлено 21:38
11 июня 2026, 21:38 2021
Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
11 июня 2026, 21:00 1998
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
11 июня 2026, 20:29 2727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться