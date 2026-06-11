США депортируют иранцев в Африку

Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать ряд иранцев и других мигрантов в Центральноафриканскую Республику в рамках соглашения о депортации в третьи страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух юристов и чиновника, осведомленного об этом вопросе.

Как сообщили агентству Reuters юристы, среди иранцев есть две женщины, которым в случае возвращения в Иран могут грозить пытки и преследования. Одна из них приняла христианство, а другая является активисткой демократического движения.

По словам юристов, первый рейс в рамках соглашения, как ожидается, доставит около 20 человек, включая иранцев, сирийцев и афганцев, и может вылететь уже в четверг.

В докладе говорится, что в рамках соглашения сотни мигрантов в конечном итоге могут быть депортированы в Центральноафриканскую Республику.