Когда состоятся похороны Али Хаменеи?

Агентство отмечает, что распространенные в зарубежных СМИ сообщения о дате похорон Хаменеи не соответствуют действительности. Сообщается, что церемонии прощания и похорон Али Хаменеи пройдут после первой декады месяца Мухаррам.

Похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи состоятся после 26 июня. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В свою очередь мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоятся во второй декаде месяца Мухаррам, что примерно соответствует концу июня и началу июля, сообщает Iran International.

Месяц Мухаррам в Иране в 2026 году начинается 16 июня. В этот день мусульмане отметят наступление нового 1448 года по лунной хиджре. Наиболее важный день этого месяца — День Ашура — приходится на 25 июня 2026 года.

Похороны Али Хаменеи состоятся с государственными почестями и продлятся три дня в различных городах страны. Церемонии охватят столицу и ключевые религиозные центры, где ожидаются масштабные траурные мероприятия.

В Тегеране похоронная процессия продлится не менее 24 часов, по словам представителей городской власти.

Местом захоронения определен город Мешхед на востоке страны, куда, как ожидается, приедут люди из соседних государств, в частности, Пакистана и Афганистана. Кроме того, запланирована еще одна значительная процессия в религиозном центре Кум.

Напомним, Али Хаменеи и некоторые члены его семьи погибли 28 февраля во время совместной атаки США и Израиля на Тегеран. Позднее преемником Али Хаменеи был избран его сын Моджтаба.