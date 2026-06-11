USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
Последнее слово за Хаменеи
Новость дня
Последнее слово за Хаменеи

В Азербайджане открыли посольство Эстонии

11 июня 2026, 23:54 99

В Азербайджане открылось посольство Эстонии. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии.

В рамках консультаций было рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Эстонией, особо отмечена роль взаимных визитов и встреч в рамках международных платформ в непрерывном развитии двустороннего диалога.

Было выражено удовлетворение началом деятельности Посольства Эстонии в Азербайджане.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций, а также стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при активном участии Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, нормализацию азербайджано-армянских отношений, а также ход масштабных строительно-восстановительных работ и разминирования на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Наряду с этим также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

В Азербайджане открыли посольство Эстонии
В Азербайджане открыли посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 100
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 402
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 507
Последнее слово за Хаменеи
Последнее слово за Хаменеи обновлено 22:49
11 июня 2026, 22:49 10654
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 439
Санкции «во благо»
Санкции «во благо»
11 июня 2026, 22:24 968
Украина готовит изоляцию Крыма
Украина готовит изоляцию Крыма обновлено 22:00
11 июня 2026, 22:00 12304
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 4626
Ложная тревога в Пентагоне
Ложная тревога в Пентагоне обновлено 21:38
11 июня 2026, 21:38 2021
Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
11 июня 2026, 21:00 1999
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
11 июня 2026, 20:29 2728

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане открыли посольство Эстонии
В Азербайджане открыли посольство Эстонии
11 июня 2026, 23:54 100
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
Когда состоятся похороны Али Хаменеи?
11 июня 2026, 23:36 402
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки
11 июня 2026, 23:05 507
Последнее слово за Хаменеи
Последнее слово за Хаменеи обновлено 22:49
11 июня 2026, 22:49 10654
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя
Platinum Wolf – 2026: День высокопоставленного наблюдателя ФОТО
11 июня 2026, 22:37 439
Санкции «во благо»
Санкции «во благо»
11 июня 2026, 22:24 968
Украина готовит изоляцию Крыма
Украина готовит изоляцию Крыма обновлено 22:00
11 июня 2026, 22:00 12304
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься
Изгнали сотни тысяч человек. А теперь пришли обниматься Статья Вахтанга Джохадзе
11 июня 2026, 19:48 4626
Ложная тревога в Пентагоне
Ложная тревога в Пентагоне обновлено 21:38
11 июня 2026, 21:38 2021
Министр обороны Британии уходит в отставку
Министр обороны Британии уходит в отставку Всему виной финансы; обновлено 21:00
11 июня 2026, 21:00 1999
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета
Азербайджанцев перестали пускать на Северный Кипр без обратного билета Что происходит?
11 июня 2026, 20:29 2728
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться