В Азербайджане открыли посольство Эстонии

В Азербайджане открылось посольство Эстонии. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии.

В рамках консультаций было рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Эстонией, особо отмечена роль взаимных визитов и встреч в рамках международных платформ в непрерывном развитии двустороннего диалога.

Было выражено удовлетворение началом деятельности Посольства Эстонии в Азербайджане.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций, а также стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при активном участии Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, нормализацию азербайджано-армянских отношений, а также ход масштабных строительно-восстановительных работ и разминирования на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Наряду с этим также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.